Motta nel male e nel bene: procura un rigore, poi lo para a Orsolini: Bologna-Lazio 0-0 al 51'
TUTTO mercato WEB
Edoardo Motta protagonista nel male e nel bene di Bologna-Lazio. Il portiere ha steso Castro lanciato a rete, provocando un calcio di rigore per i felsinei. Nella circostanza è concorso di colpa con Dele-Bashiru, il cui sciagurato retropassaggio verso il portiere si è rivelato un assist incredibile per l'argentino. Motta si rifà subito dagli undici metri parando al 51' la conclusione di Riccardo Orsolini che calcia alla sua destra. Risultato pertanto ancora di 0-0.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Ora in radio
Primo piano
La Champions League per il Como non è più un'utopia. I clamorosi numeri di tutta la rosa di Fabregas
Campo e non solo, in casa Milan si pensa già al futuro: incontro di mercato tra Allegri, Furlani e Tare
Serie A
Serie B
Risultati Serie B: il Bari crolla in casa, all'Empoli lo scontro diretto col Pescara. Vince il Frosinone
Serie C
Catania, domani debutta Viali in panchina: "Non ho la presunzione di insegnare nulla in cinque giorni"
Pronostici
Calcio femminile