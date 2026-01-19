Esclusiva TMW Mpasinkatu: "Il Senegal ringrazi Mané, senza di lui avrebbe rischiato il Mondiale"

Malu Mpasinkatu; dirigente sportivo ed esperto di calcio africano, ha commentato ieri per Sportitalia la finale di Coppa d'Africa e all'indomani del trionfo del Senegal sul Marocco è intervenuto ai nostri microfoni per un commento sull'ultimo atto della competizione: "Il rigore dato al Marocco ha creato le proteste del Senegal, che ha lasciato il campo. Anch’io che stavo commentando la partita, nonostante la mia esperienza, non sapevo cosa dire in diretta. Una situazione che non si era mai vista. Ma comunque il giudice supremo in campo è l’arbitro e la sua decisione va sempre rispettata. Mane con la sua esperienza ha fatto sì che i compagni tornassero in campo, anche perché il Senegal avrebbe rischiato due anni senza partecipare alle competizioni e sarebbe stato grave, visto che ha già il pass per il Mondiale e l’avrebbe saltato.

Brahim Diaz aveva la palla per coronare la sua grande Coppa d’Africa, ma ha battuto in un modo non proprio bello. Un cucchiaio a quel punto della partita, quando sei a un passo da interrompere una maledizione che dura da 50 anni… Io l'avrei fatto tirare a En-Nesyri che aveva già fatto bene dal dischetto. Quando Mendy ha parato il rigore i senegalesi hanno capito che potevano fare l’impresa.

Detto questo, il Marocco durante la partita è stato salvato spesso da Bounou, uno dei migliori portieri al mondo. Il gol di Pape Gueye ha certificato la sua ottima Coppa d’Africa. Il Senegal ha meritato la vittoria. L’Africa non ne esce bene da questa finale. L’organizzazione è stata perfetta in tutto, ma quello che è accaduto sta facendo discutere tutto il mondo".