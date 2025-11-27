Muriel: “Gasperini può vincere lo Scudetto con la Roma”. Il sogno di tornare in Italia

Torna a parlare della sua avventura in Italia Luis Muriel, attaccante colombiano che in Serie A ha vestito le maglie di Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta.

Focus particolare delle parole dell'attaccante oggi all'Orlando City in MLS è dedicato a Bergamo, l'Atalanta e Gian Piero Gasperini.

“Il nostro rapporto era bellissimo - racconta a GianlucaDiMarzio.com proprio in relazione all'attuale tecnico della Roma -. È un allenatore molto esigente a livello fisico, a livello tattico, che chiede molto ai giocatori e magari quando le cose non sono fatte come le vuole lui, può tirare fuori quel carattere forte che ha e tanti giocatori magari alla fine non riescono a reggere quei ritmi. Penso che con me il rapporto sia stato sempre buono, anche perché io sono un ragazzo tranquillo che non dà mai problemi.

Come lo vedo alla Roma? Bene, è primo in classifica (ride, ndr). Se i suoi giocatori lo seguono, con una squadra come la Roma può fare tante cose belle. Io gli auguro le cose migliori. Ha un organico e una squadra che, con il suo modo di giocare, può sicuramente puntare al massimo. Scudetto? Sì, lo può vincere! Ha una grande squadra e lui è un grande allenatore: può sicuramente vincere lo Scudetto“.

Una chiosa Muriel la dedica anche al suo futuro: “Vedrò il mio procuratore e parleremo di un po’ di cose. Ho ancora un anno di contratto con l’Orlando e ho fatto una scelta due anni fa. Tornare in Italia? Mi piacerebbe tornare. Dopo il primo anno ho sentito tanto la mancanza del calcio italiano e dell’Italia”.