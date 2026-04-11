Muriqi super con il Maiorca, il Fenerbahce ci pensa sempre: a fine stagione nuova offensiva

Il Fenerbahçe torna alla carica per Vedat Muriqi. Il club turco ha riaperto i contatti con il Maiorca per riportare a Istanbul l’attaccante kosovaro, già protagonista in passato con la maglia gialloblù. L’operazione potrebbe chiudersi per una cifra compresa tra i 5 e i 6 milioni di euro. Il "Pirata", dal canto suo, vedrebbe di buon occhio il ritorno in Turchia: il legame con il Fenerbahçe è rimasto forte e l’idea di indossare nuovamente la maglia gialloblù lo affascina.

In Spagna, però, l’attaccante sta vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera. Con 19 gol e 1 assist in Liga, il classe 1994 è il vero trascinatore del Maiorca nella corsa salvezza, diventando il punto di riferimento offensivo imprescindibile della squadra. Dopo anni complicati, soprattutto durante l’esperienza alla Lazio, dove aveva faticato a imporsi, Muriqi ha finalmente trovato continuità e fiducia.

A 31 anni, il centravanti kosovaro sembra aver raggiunto la piena maturità calcistica, dimostrando di poter essere decisivo in un campionato competitivo come la Liga. Resta ora da capire se il Maiorca sarà disposto a privarsi del suo uomo simbolo o se, dopo aver raggiunto l'obiettivo, lo lascerà libero di scegliere il proprio destino.