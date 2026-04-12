Un Muriqi da record trascina il Maiorca: 3-0 al Rayo, scatto importante in chiave salvezza
Vedat Muriqi si prende la scena e scrive un’altra pagina di storia con la maglia del Maiorca. L’attaccante kosovaro, con una doppietta decisiva, trascina i suoi contro il Rayo Vallecano e firma tre punti pesantissimi nella corsa salvezza.
Con questi gol, Muriqi sale a quota 55 in Liga, diventando il miglior marcatore di sempre del club nella competizione. Una prestazione da leader assoluto, arrivata nel momento più delicato della stagione, che accende le speranze e conferma ancora una volta il suo peso specifico.
Questo il programma della 31^ giornata
venerdì 10 aprile
Real Madrid - Girona 1-1
sabato 11 aprile
Real Sociedad - Alavés 3-3
Elche - Valencia 1-0
Barcellona - Espanyol 4-1
Siviglia - Atletico Madrid 2-1
domenica 12 aprile
Osasuna - Real Betis 1-1
Maiorca - Rayo Vallecano 3-0
Celta Vigo - Real Oviedo ore 18:30
Athletic Club - Villarreal ore 21:00
lunedì 13 aprile
Levante - Getafe ore 21:00
Barcellona 79
Real Madrid 70
Villarreal 58
Atl. Madrid 57
Betis 46
Celta Vigo 44
Real Sociedad 42
Getafe 41
Osasuna 39
Espanyol 38
Ath. Bilbao 38
Girona 38
Vallecano 35
Valencia 35
Maiorca 34
Siviglia 34
Alaves 33
Elche 32
Levante 26
Oviedo 24