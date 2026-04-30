Musah, Bennacer e Chukwueze destinati a tornare al Milan: salta un guadagno da 60 milioni

Il Milan si prepara a (ri)accogliere tre giocatori a Milanello, perdendo un possibile guadagno da 60 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport odierno, secondo il quale presto dovrebbero tornare alla base tre "esuberi" che il ds Tare dovrà essere bravo a piazzare altrove. Il primo è Yunus Musah dall’Atalanta, il cui riscatto è fissato a 24 milioni di euro: quasi sicuramente i bergamaschi non lo eserciteranno, perché il centrocampista non ha convinto mister Palladino ed è finito spesso in panchina. Altri 25 milioni sono in ballo col futuro dell'esterno offensivo Samuel Chukwueze, in prestito con diritto di riscatto al Fulham: gli inglesi vorrebbero tenerlo, ma solo a un prezzo più basso.

L'ultimo caso è invece quello di Ismael Bennacer, che alla Dinamo Zagabria sta giocando seppur con qualche infortunio di troppo, ma che ha un ingaggio troppo pesante per le casse del club croato. Questo significa altri 10 milioni di euro, con ogni probabilità, non incassati dal Milan.

Almeno 45 milioni - ricorda il quotidiano - sono comunque già in cassaforte: 8 sono già arrivati dal Bologna per Tommaso Pobega e 10 più bonus dal Bournemouth per Alex Jimenez; a questi si aggiungeranno 15 milioni dal Como per Alvaro Morata, visto l'obbligo di riscatto inserito nel prestito, e altri 10 milioni dal Genoa per Lorenzo Colombo, non appena il Grifone avrà raggiunto la salvezza matematica.