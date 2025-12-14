Napoli, ad Udine per il riscatto: Conte rinvia nuovamente le (poche) rotazioni

Il Napoli scende in campo ad Udine per archiviare la delusione di Lisbona. La squadra di Antonio Conte quest'oggi ha l'occasione per riscattare il ko di Champions, confermando il primo posto in classifica prima dello stop per la Supercoppa italiana, ma non mancano i punti interrogativi dopo la prestazione anonima di mercoledì col Benfica e le parole del tecnico dei partenopei sulle poche energie e la poca lucidità della sua squadra. "Siamo arrivati cotti", la frase di Antonio Conte dopo il ko in Champions che risuona verso Udine, sollevando interrogativi ed anche delle perplessità sulle scelte di formazione che dovrebbero portare ad un ulteriore sforzo.

Conte conferma quasi l'intero 11 di Lisbona

Il Napoli ad oggi non ha molte rotazioni, come detto, ma Conte non dovrebbe cambiare la formazione delle ultime partite. E' pronto a tornare titolare Spinazzola, opzione su entrambe le corsie, ma che dovrebbe far rifiatare Olivera, reduce da tante gare di fila. Per il resto potrebbero anche non esserci ulteriori rotazioni. In attacco non è certo il ritorno di Matteo Politano, il grande escluso dell'ultimo periodo, così come a centrocampo si va verso la conferma di McTominay ed Elmas con Vergara eventualmente solo a gara in corso. Le condizioni precarie di Juan Jesus, inoltre, vanno a togliere anche un cambio in difesa.

I recuperi

Non sono pronti per iniziare dal primo minuto, ma Conte è pronto a ritrovare pedine importanti. E' il caso di Miguel Gutierrez, che potrebbe anche fare le prove generali verso la Supercoppa con un primo spezzone, ma le buone notizie arrivano anche da Stanislav Lobotka che s'è messo alle spalle il problema muscolare e forse già giovedì potrà riprendere in mano la mediana, priva di un vero play per il contestuale stop di Gilmour (che ne avrà ancora per molto). Servirà ancora un po' per ritrovare la condizione migliore invece per Romelu Lukaku. Intanto ad Udine l'ultimo sforzo dei superstiti.