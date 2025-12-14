Live TMW
Milan-Sassuolo, Allegri a breve sarà presente in conferenza stampa
TUTTO mercato WEB
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Sassuolo.
Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su TMW.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"