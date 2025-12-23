Sbloccato il mercato alla Lazio, Fullkrug al Milan, Endrick lascia il Real: le top news delle 18

È arrivato il giudizio della nuova commissione indipendente sui conti dei club. Dopo la riunione di oggi la Lazio ha avuto il mercato sbloccato dopo quello che è successo in estate, quando non ha potuto registrare nuovi giocatori, di fatto rimanendo nella stessa condizione rispetto alla stagione precedente. Da capire cosa faranno i biancocelesti, soprattutto per quanto riguarda le cessioni dei giocatori più importanti, in particolare un Nuno Tavares già messo sul mercato nelle scorse settimane, mentre Sarri potrà finalmente abbracciare nuovi acquisti.

Chi dovrà operare a saldo zero sono Napoli e Pisa. Purché non decidano, con capitali propri, di ripianare lo squilibrio fra il costo del lavoro allargato e i ricavi, che non deve essere superiore allo 0.8. Valgono anche eventuali cessioni, ma se non saranno inseriti nuovi investimenti, ecco che rimarranno nella situazione attuale. Poi c'è il Como: i lariani avevano lo stesso problema, ma con una cifra molto alta (decine di milioni di euro) c'è stato il via libera dalla commissione, perché la proprietà ha reinvestito.

Poi c'è la Serie B. Stessa sorte di Napoli e Pisa, quindi operazioni a saldo zero, per quattro società: Cesena, Frosinone, Padova e Venezia che di fatto rimarranno ferme a meno di una ricapitalizzazione.

Niclas Fullkrug ha ultimato le visite mediche con il Milan, ultimo passo prima di potersi legare ufficialmente al Diavolo. Ora l'ormai ex West Ham si recherà a "Casa Milan" per la firma sul contratto e per posare per i contenuti riservati ai media. Domani poi il giocatore sarà a Milanello per il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. Inoltre il giocatore ha scelto il numero di maglia per questa sua nuova avventura: indosserà la maglia numero 9.

Adesso il trasferimento di Endrick all'Olympique Lione è ufficiale. La formula è stata rivelata direttamente dal club di Ligue 1: un prestito oneroso dal Real Madrid fino a 1 milione di euro, fino al termine della stagione.