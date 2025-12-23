La rovesciata di McTominay con la Scozia finisce alla National Gallery a Edimburgo

Scott McTominay finisce... in un museo! Andiamo con ordine. Il centrocampista del Napoli ha realizzato una splendida rete in rovesciata nella sfida che la sua Scozia ha vinto per 4-2 contro la Danimarca. Ovvero, la sfida che ha consegnato alla Scozia il diritto di tornare a partecipare ad una Coppa del Mondo, 28 anni dopo. E ancora, la sua è stata una rete doppiamente non banale, visto che è stata quella che ha sbloccato la partita.

Insomma, la rete di McT è entrata nella memoria collettiva del Paese e nella storia, per bellezza e importanza, così è arrivata una decisione che premia questa storicità del gesto. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti una foto della rovesciata è stata esposta nella Sala Grande della Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo.

Più precisamente è stata inserita tra i ritratti di Maria Stuarda e Giacomo IV di Scozia. Un'altra soddisfazione non da poco per il giocatore del Napoli dopo la Supercoppa Italiana vinta con il Napoli: non è così usuale che un calciatore faccia scomodare un museo.