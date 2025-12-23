TMW
Milan, visite fatte per Fullkrug: ha scelto il numero di maglia, domani il primo allenamento
TUTTO mercato WEB
Ci siamo per vedere Niclas Fullkrug in maglia rossonera. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com infatti il centravanti tedesco ha ultimato le visite mediche, ultimo passo prima di potersi legare ufficialmente al Diavolo.
Ora l'ormai ex West Ham si recherà a "Casa Milan" per la firma sul contratto e per posare per i contenuti riservati ai media. Domani poi il giocatore sarà a Milanello per il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri, che potrà dunque iniziare a lavorare sul suo nuovo rinforzo per il reparto avanzato.
Inoltre il giocatore ha scelto il numero di maglia per questa sua nuova avventura: indosserà la maglia numero 9.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Le più lette
1 Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile