TMW Napoli, altro nome per l'esterno dalla Premier League. È Kevin Schade del Brentford

Il Napoli sta valutando il nome di Kevin Schade, esterno d'attacco del Brentford, così come quello di Kamaldeen Sulemana. Sei gol e tre assist in questa stagione di Premier League, difficilmente verrebbe ceduto in prestito con diritto di riscatto, ma servirebbe più una formula relativamente sorprendente, un po' come quanto accaduto con Giovane, preso a titolo definitivo per 2 milioni più diversi bonus che porteranno la cifra intorno ai 20 milioni.

Schade, classe 2001, era già stato nel mirino del club napoletano un anno fa. A fine dicembre era riuscito a infilare una tripletta nella sfida contro il Bournemouth.

Del resto Schade era arrivato in Premier League in prestito con diritto di riscatto, dal Friburgo. Le buone prestazioni con gli Hornets lo hanno fatto diventare uno degli esterni più ricercati nel campionato inglese. "Il Brentford è simile a quello che era forse il Friburgo tre anni fa. Portano giovani giocatori per farli crescere, ma danno loro anche tempo. Se lo fai bene, i migliori club inglesi ti avranno nel mirino. Il Brentford mi voleva nell'estate del 2022, ma io volevo prima rimettermi in forma in pace e sapevo che Friburgo mi avrebbe dato il tempo. Il Brentford non si è arreso e mi ha fatto sentire che mi voleva davvero".