Italia, Zaccagni salta i playoff: da Orsolini a Chiesa, ecco a chi pensa Gattuso per sostituirlo

Non arrivano buone notizie per la Nazionale in vista delle prossime convocazioni. Dopo l’apprensione per Sandro Tonali, anche Mattia Zaccagni deve fermarsi per infortunio e sarà costretto a rinunciare agli impegni con l’Italia. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare al vasto mediale e al vasto intermedio della coscia destra, problema che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per circa un mese, con tempi di recupero che potrebbero allungarsi fino a quaranta giorni.

Uno stop che esclude automaticamente l’esterno della Lazio dalle scelte di Gennaro Gattuso, già alle prese con diverse assenze nel reparto offensivo. La situazione si complica ulteriormente perché nello stesso ruolo mancano anche altre soluzioni: Antonio Vergara non è disponibile e Federico Chiesa resta in dubbio, motivo per cui lo staff azzurro sta valutando nuove convocazioni per completare la rosa.

Le alternative più concrete - riporta La Gazzetta dello Sport - portano ai nomi di Riccardo Orsolini e Daniel Maldini, entrambi candidati a entrare nella lista del commissario tecnico. Non è escluso che possano essere chiamati tutti e due, soprattutto se Gattuso deciderà di inserire in gruppo due giocatori con caratteristiche da ala o trequartista per avere più opzioni tattiche nelle prossime partite. L’emergenza sugli esterni costringe quindi l’Italia a cambiare piani, proprio alla vigilia di una settimana considerata decisiva per il futuro della Nazionale.