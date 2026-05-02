Il bilancio di Allegri su Jashari: "Cresciuto molto, credo che il Milan abbia fatto un ottimo colpo"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo, ha detto la sua anche sulla stagione travagliata del nuovo acquisto Ardon Jashari. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Milan:

"Jashari è cresciuto molto, purtroppo quel brutto infortunio all'inizio lo ha tenuto fuori tanto. Ha voglia, è curioso, ha tutto il futuro davanti a sé e credo che il Milan abbia fatto un ottimo acquisto".

I numeri di Jashari col Milan

Pagato oltre 35 milioni di euro la scorsa estate, il classe 2002 ha finora collezionato 14 presenze e 1 assist con la maglia del Diavolo (667 minuti giocati).