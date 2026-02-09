Oggi in TV, dove vedere Roma-Cagliari e Atalanta-Cremonese

Non mancano gli appuntamenti con il calcio da poter seguire in televisione neanche in data odierna, lunedì 9 febbraio 2026.

Si conclude la 24^ giornata di Serie A, almeno per il fine settimana (manca Milan-Como) con le ultime due partite rimaste da disputarsi: nel pomeriggio l'Atalanta ospita la Cremonese, poi in prima serata largo alla sfida dello stadio Olimpico tra la Roma e il Cagliari. Non solo la Serie A, però, perché si scende in campo anche in alcuni campionati internazionali, come per esempio in Spagna e in Portogallo. Di seguito l'elenco delle partite, con orario e canale di trasmissione.

18.30 Atalanta vs Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Racing Santander vs Mirandes (Segunda Division) - DAZN

20.45 Roma vs Cagliari (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Villarreal vs Espanyol (Liga) - DAZN

21.45 Porto vs Sporting CP (Campionato portoghese) - DAZN