Napoli, Buongiorno: "Siamo amareggiati, ma non c'è sfiducia. Il campionato è lungo"

Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di DAZN dal Maradona per commentare il passo falso tra le mura amiche contro il Parma. Queste le sue parole:

Cosa è mancato per sbloccarla?

"Ovviamente siamo amareggiati per questo pareggio, non siamo riusciti a trovare l'ultima giocata, l'ultimo passaggio, il tiro che ci potesse portare al gol. Analizzeremo tutto con il mister per continuare a migliorare sotto questo punto di vista".

Com'era l'umore oggi della squadra? Avete la consapevolezza che il campionato è ancora lungo o sta sorgendo un po' di sfiducia?

"No, sfiducia non c'è. Noi ci concentriamo sui noi stessi partita per partita, cerchiamo sempre di fare quello che proviamo a fare in allenamento. Siamo amareggiati per il risultato, sapevamo fosse una partita importante, in palio c'erano tre punti importanti ma come lo sono in ogni partita. Il campionato è ancora lungo, sicuramente ci sarà tempo, noi continueremo a lavorare".

Le sensazioni da giocatore come sono sul piano della tenuta atletica e mentale?

"Non è facile con le tante partite ravvicinate, ma non lo è nemmeno per le altre squadre. Noi abbiamo tanti infortuni che ci hanno un po' penalizzato, ma nonostante ciò dobbiamo farci trovare sempre pronti tutti, anche con le rotazioni. Lavoriamo sempre con lo staff e i preparatori per arrivare al meglio in partita".