TMW Napoli, c'è anche il Cagliari su Marianucci. Formula decisa, non ci sarà opzione

C'è anche il Cagliari sul profilo di Luca Marianucci, difensore in uscita dal Napoli. Il trasferimento si farà in questa sessione con un prestito secco di sei mesi, ma gli azzurri vogliono scegliere la destinazione migliore per il progresso di un giovane che non ha avuto grande spazio in questa stagione fino a questo momento.

Oltre agli isolani ci sono Torino e Cremonese che sono molto interessate. Fra i tre club c'è bagarre e probabilmente anche il calciatore vorrà avere delle rassicurazioni circa il suo impiego in questo semestre. Non verrà inserita, comunque, alcuna opzione per il riscatto, quindi a luglio tornerà a Napoli.

Ieri, sul futuro di Marianucci, si è esposto il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta. "E’ periodo di mercato quindi si fanno tanti nomi. Marianucci è un giovane molto interessante, noi cerchiamo un difensore e potrebbe essere un obiettivo della Cremonese. Bisogna rispettare però la volontà del calciatore e le esigenze del Napoli, quindi le cose durante il mercato non hanno sempre i tempi che uno desidera. Ci sarebbe piaciuto già averlo e magari avere anche altri calciatori però durante il mercato noi piccole società abbiamo un ruolo da rispettare. Non abbiamo la priorità assoluta come le grandi squadre".