Napoli-Como, è 1-1 al 90': i quarti di finale di Coppa Italia si decideranno ai calci di rigore
Napoli-Como si deciderà ai calci di rigore. Un gol per tempo, con Antonio Vergara a rispondere al penalty di Baturina, dopo 90 minuti più 4 di recupero concessi alla fine l'arbitro Manganiello ha fischiato il termine momentaneo della gara, per decretare i calci di rigore.
