Inter, possibile innesto a centrocampo in estate: piace anche Ismael Koné del Sassuolo

FcInterNews.it fa il punto sul futuro del centrocampo nerazzurro: in primis il piano è riportare a casa Aleksander Stankovic, la cui crescita esponenziale ha attirato l'attenzione di diversi club importanti in Europa e che l'Inter in estate potrà riprendersi dal Bruges spendendo 23 milioni di euro. Da non sottovalutare l'acquisto già formalizzato di Yanis Massolin, che in estate verrà valutato a livello tecnico, tattico e caratteriale.

Si tornerà a parlare con e di Curtis Jones, che con gli incastri giusti già oggi sarebbe stato a Milano. Se Il centrocampista inglese non rinnovasse con il Liverpool il contratto in scadenza nel 2027, potrebbe davvero diventare una grande occasione di mercato e il diretto interessato aveva già accettato l'opzione nerazzurra. In estate la concorrenza potrebbe essere molto importante, ma il venticinquenne inglese resta uno dei candidati a rinforzare la prossima mediana dell'Inter.

Piace anche Ismael Koné del Sassuolo, che in entrambi i confronti contro l'Inter ha mostrato qualità importanti e si è guadagnato un posto sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri. A 23 anni e con ampi margini di crescita, potrebbe essere lui il Koné giusto per il centrocampo dell'Inter, dopo l'assalto andato a vuoto e che difficilmente verrà ritentato per Manu della Roma