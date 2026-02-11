Live TMW Como, Baturina: "Una notte storica, siamo tutti felici. Secondo rigore più complicato..."

Martin Baturina, centrocampista del Como, ha presenziato in conferenza stampa dopo il passaggio in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Diretta testuale a cura di TMW: "Sì, è una notte storica per il Como, sono molto felice per tutti. I tifosi, il club, i compagni, siamo tutti felici per questo traguardo".

Quanto è stato difficile calciare due rigori oggi? Anche dopo tutto quello che è stato detto in settimana...

"Sì, ho imparato dal migliore e da un vecchio compagno che gioca nel Torino (Kulenovic, ndr). È stato molto più complicato il secondo del primo, anche perché ho tirato molto forte e sono contento ad essere riuscito a fare gol".

Finisce la conferenza stampa.