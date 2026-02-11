Live TMW
Como, Baturina: "Una notte storica, siamo tutti felici. Secondo rigore più complicato..."
TUTTO mercato WEB
Martin Baturina, centrocampista del Como, ha presenziato in conferenza stampa dopo il passaggio in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Diretta testuale a cura di TMW: "Sì, è una notte storica per il Como, sono molto felice per tutti. I tifosi, il club, i compagni, siamo tutti felici per questo traguardo".
Quanto è stato difficile calciare due rigori oggi? Anche dopo tutto quello che è stato detto in settimana...
"Sì, ho imparato dal migliore e da un vecchio compagno che gioca nel Torino (Kulenovic, ndr). È stato molto più complicato il secondo del primo, anche perché ho tirato molto forte e sono contento ad essere riuscito a fare gol".
Finisce la conferenza stampa.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
2 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Serie A
Napoli, Conte non fa polemica nel post gara: "È evidente che sia una brutta stagione per gli arbitri"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni