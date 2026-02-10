Virtus Entella, Chiappella: "Vittoria fondamentale per il nostro percorso"

Il tecnico della Virtus Entella, Andrea Chiappella, ha espresso tutta la sua soddisfazione in conferenza stampa al termine della vittoria per 3-1 contro il Cesena. Queste le sue dichiarazioni:



"La definirei una vittoria fondamentale nel nostro percorso. C’è un passaggio chiave da sottolineare: questa squadra ha sempre offerto ottime prestazioni, ma purtroppo alcuni episodi avrebbero potuto minare le certezze e le convinzioni di un gruppo composto da tanti giovani, molti alla prima vera esperienza in Serie B. Solo pochi giocatori vantano questo campionato nel curriculum e certe situazioni possono toglierti sicurezza.

Mi riferisco a quanto successo nelle partite contro Sudtirol e Frosinone. Invece, la risposta che questi ragazzi hanno dato si è vista anche oggi: grandissima convinzione, forza e determinazione nell'andarsi a prendere il risultato. Penso che alla fine siamo stati premiati; vanno fatti loro grandissimi complimenti per i meriti dimostrati."

"L'avevamo detto: giocare partite così ravvicinate – come avevamo già vissuto nel girone di andata – è complicato. Credo sia stato fatto un ottimo lavoro da parte dello staff atletico e sanitario, con il supporto della società, per mettere i giocatori nelle migliori condizioni.

Siamo arrivati pronti a questa grande partita. Nonostante fossimo un po' 'corti' nelle scelte a causa di alcune assenze, confidiamo di recuperare tutti il prima possibile. Chi è stato impiegato oggi si è fatto trovare pronto, quindi, oltre ai tre punti, ci sono tantissimi aspetti positivi da segnalare."

"Riguardo ai singoli, in ogni partita c'è qualcuno che si mette più in luce. Sono contento che oggi venga sottolineato il percorso di Karic: è un ragazzo che anche oggi ha mostrato doti importantissime. Il suo è un percorso di crescita continuo e costante, ed è l'aspetto che più mi soddisfa e che ci deve rendere orgogliosi, perché rispecchia l'obiettivo della squadra: giocare ed evolversi costantemente.

Per quanto riguarda gli attaccanti, le partite si giocano per vincerle ed è ovvio che loro debbano fornire il loro contributo. Mi è dispiaciuto non esserci riusciti nella prima parte di stagione; a volte ci sono situazioni per cui non si riesce a metterli nelle migliori condizioni.

Sono felice che in questo momento si siano sbloccati: i nuovi arrivati, come Cuppone e Tirelli, si sono inseriti subito in maniera ottimale, anche a livello caratteriale. La squadra ha continuato a produrre gioco e, se prima per qualche motivo non riuscivamo a concretizzare, adesso ci stiamo riuscendo. Questo deve essere un ulteriore passo avanti e darci nuova convinzione nel nostro percorso."