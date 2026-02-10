Como, il ds Ludi: "Vogliamo alzare sempre l'asticella. Fabregas valore aggiunto"

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a SportMediaset prima della sfida contro il Napoli di Coppa Italia. Le sue parole: "La nostra idea è di crescere di settimana in settimana attraverso il lavoro di Cesc, e della squadra. Dove arriveremo non lo possiamo sapere ma l'ambizione è illimitata. Tutte le volte vogliamo alzare l'asticella".

Fabregas sta facendo benissimo, qualche club ha chiesto informazioni?

"E' già successo, Cesc è un fuoriclasse e lo è di più da allenatore. Siamo in luna di miele, è un valore aggiunto per il prossimo futuro".