Modena, Sottil: "Abbiamo meritato la vittoria, Defrel è un campione"

Modena, Sottil: "Abbiamo meritato la vittoria, Defrel è un campione"
ieri alle 23:14Serie B
Christian Sgura

L'allenatore del Modena, Andrea Sottil, è intervenuto in conferenza stampa post-match per analizzare la grande vittoria della sua squadra contro il Venezia.

Il commento sul match.
"Faccio i complimenti ai ragazzi perché volevano dare un segnale forte. Ci siamo, siamo venuti a Venezia, che secondo me chiuderà davanti. Abbiamo meritato la vittoria, perchè questi siamo noi. Non mi deprimo nelle sconfitte e non mi esalto questa sera. Ho grande consapevolezza, ma ora serve dare continuità. Queste prestazioni vanno portate fino in fondo, dobbiamo ritrovare questo. Non ci è piaciuto il primo tempo, perchè non siamo attendisti, poi ci siamo trovati costretti ad accettare parità in tutte le zone del campo. Abbiamo deciso di venire nell’uno contro uno con più impeto, cosa che ha costretto il Venezia ad andare veloce. Ha dato molto fastidio tra le linee".

Il momento del Modena.
"Ormai la classifica si delinea e ognuno ha quello che si merita. Ora i punti pesano e le partite diventano meno. All’interno di questi dati, penso che questa squadra abbia sempre fatto la prestazione. Volevamo venire qui e prendere il pallino del gioco. Non abbiamo finito male il girone d’andata, ma all’inizio del girone di ritorno abbiamo preso una stecca contro la Sampdoria, anche se non meritavamo. Ci è mancato qualcosa, perchè siamo noi che determiniamo i risultati. Non so dove arriveremo, ma così possiamo divertirci fino in fondo”.

Il gruppo squadra.
“Io sono qui per fare il meglio del Modena. Perchè dovrei mentire se dico che qui sono tutti titolari? So che il mio gruppo è tutto performante, poi chiaro che si sono scelte da prendere. Non mi sono meravigliato nel vedere giocare così Dellavalle o Defrel. Per me è un campione. Questa è la forza di questo gruppo. Abbiamo una bella banda di ragazzotti, che con i pilastri fanno un bel mix. I vecchi hanno fatto sentire a casa in pochi giorni i nuovi.”

Imputato.
"Sono arrivati giocatori importanti, si pensi anche a Massolin che è andato all’Inter dopo quattro mesi di lavoro. Imputato, il nostro 90, è un giocatore importante, che ha debuttato qua a Venezia".

Il commento sul Venezia.
“Il Venezia è una squadra straordinaria e a Giovanni voglio bene. Secondo me hanno perso perchè hanno trovato un grande Modena. Non ci è piaciuto il primo tempo, perchè non siamo attendisti, poi ci siamo trovati costretti ad accettare parità in tutte le zone del campo”.

Il reparto offensivo.
"Magari bastasse uno schiocco di dita per avere tutti pronti. Ora De Luca e Ambrosino cresceranno, ma serve stare attenti a non farsi male. Stanno salendo tutti e faccio i complimenti a chi è entrato. Voglio sottolineare la serietà di questo gruppo. Ettore Gliozzi è entrato come un leone, sarei stato contento se avesse fatto gol. Non mi meravigliano, perchè li vedo tutti i giorni”.

