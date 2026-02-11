Buffon pazzo di Pio Esposito: "Arriverà un gradino sopra a quello che voi pensate"
Gianluigi Buffon è innamorato calcisticamente di Pio Esposito. A testimoniarlo sono le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN: "Arriverà un gradino sopra a tutto quello che voi pensiate possa arrivare perché ho avuto la fortuna di stare con lui e di vederlo muoversi in campo, fuori e negli spogliatoi. È un professionista, ha un'umiltà, una determinazione, una voglia di apprendere, un entusiasmo di stare nel gruppo che ho visto veramente a pochi. Oltre a un giocatore, è un ragazzo speciale. Sorprenderà di almeno un livello quello che voi pensate".
Cristiano Ronaldo invece è stato sia compagno che rivale.
"Mi ha segnato ogni partita che ha giocato contro di me, tranne quando sono stato espulso e ha segnato dopo su rigore (ride, ndr). Non ti faceva dormire sereno la notte prima, aveva una ferocia, una cattiveria e una rapidità nei 5 metri che non ho mai visto in nessuno. Era un animale da area di rigore, con la cattiveria di chi voleva uccidere. Era un predatore".
Chi prende tra i due Ronaldo?
"Ronaldo il Fenomeno è stato il precursore di un calcio che da lui in poi è cambiato, CR7 è stato imparagonabile e imbattibile per come ha saputo trasformarsi negli anni e migliorarsi. Poi ha una longevità di carriera e dei numeri impressionanti. Il brasiliano ha avuto la sfortuna di un infortunio che lo ha condizionato, avesse fatto 20 anni al top sfido ad averne visti come lui".
