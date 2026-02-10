Cesena, Mignani: "Tre gol sono troppi. Dispiace, i ragazzi lavorano tanto"

L’allenatore del Cesena, Michele Mignani, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-1 contro la Virtus Entella. Queste le sue dichiarazioni:

«Tre gol sono troppi, soprattutto se in qualche modo contribuiamo noi a facilitarli. È un limite che continuiamo a portarci dietro e che non riusciamo a superare. Dispiace, perché i ragazzi lavorano tanto, ma facciamo fatica a dare continuità ai risultati.

Francesconi per me può ricoprire tutti i ruoli a centrocampo. A volte si perde palla e non succede nulla, stavolta invece ha sbagliato uno stop e abbiamo preso gol, ma non posso colpevolizzare un singolo per un episodio.

Abbiamo vinto e perso diverse partite, quello che ci manca è la capacità di portare a casa qualche pareggio. Shpendi ha accusato un indurimento ai flessori, mentre anche Olivieri ha avuto problemi muscolari».