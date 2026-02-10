Chivu sorride in vista di Inter-Juventus: Calhanoglu e Barella sono tornati a lavorare in gruppo
Ultimissime sull'Inter direttamente da Appiano Gentile, in particolar modo sulla situazione infortuni. La settimana che porta alla super sfida contro la Juventus - riporta infatti Sky Sport -, regala due ottime notizie a Chivu. Sia Calhanoglu che Barella sono tornati a lavorare in gruppo, tra l'altro sotto gli occhi del ct della Turchia Vincenzo Montella in visita al quartier generale nerazzurro.
Il centrocampista turco si era infortunato durante la partita contro il Napoli riportando un problema al soleo sinistro. Barella, invece, si era infortunato poco prima della trasferta di Dortmund, accusando un risentimento al muscolo psoas della coscia destra. La gara contro la Juventus, ricordiamo, è in programma sabato prossimo (14 febbraio, ore 20.45) a San Siro.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.