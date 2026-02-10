Serie C, manita del Benevento in casa del Trapani. Successi per Altamura, Cavese e Sorrento
Sono terminate le quattro gare di Serie C del Girone C iniziate alle 18.00: il Benevento rifila 5 reti al Trapani e si porta momentaneamente a +6 sul Catania, impegnato questa sera con l'Audace Cerignola. Nelle altre tre gare successi di misura per Team Altamura, Cavese e Sorrento, rispettivamente contro Latina, Monopoli e Giugliano.
GIRONE C
Martedì 10 febbraio
Team Altamura - Latina 1-0
61' aut.Pace
Cavese - Monopoli 1-0
24' Fusco
Sorrento - Giugliano 1-0
31' Crecco
Trapani - Benevento 0-5
17' e 67' Tumminello; 20' Manconi, 71' e 90+3' Mignani
Ore 20.30 – Atalanta U23 - Potenza
Ore 20.30 – Casertana - Crotone
Ore 20.30 – Catania - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Cosenza - Siracusa
Ore 20.30 – Foggia - AZ Picerno
Ore 20.30 – Salernitana - Casarano
Classifica: Benevento 57*, Catania 51, Salernitana 46, Cosenza 40, Casertana 39, Monopoli 37*, Crotone 37, Audace Cerignola 35, Team Altamura 33*, Sorrento 30*, Casarano 30, Potenza 29, Cavese 26*, Latina 26*, Atalanta U23 26, Trapani 25*, Picerno 23, Foggia 22, Siracusa 21, Giugliano 18*
* una partita in più
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva