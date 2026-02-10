A Conte ora restano solo la Serie A e una rimonta a cui non crederebbe nessuno se non ci fosse lui

Fuori dalla Champions League, fuori dalla Coppa Italia. Non che le due competizioni abbiano un prestigio paragonabile, ma il Napoli di Antonio Conte non vincerà né l’una né l’altra. Dopo la figuraccia europea, la squadra campione d’Italia in carica - guai a definirla ex - saluta anche la coppa nazionale. Non che avesse brillato finora: 1-1 con il Cagliari e 1-1 con il Como. La prima volta i rigori avevano salvato gli azzurri, la seconda li hanno condannati.

A Conte resta solo la Serie A. Magari qualcuno dirà che sarà contento, ma non è che la Coppa Italia comporti questo grande dispendio di energia. E, soprattutto, anche dopo che il Napoli ha iniziato a lavorare sulla settimana tipo gli infortuni sono continuati ad arrivare. Segno di una stagione disgraziata. Ci sarebbe solo da capire cosa significhi, per la squadra campana, che resta solo la Serie A.

Alla rimonta non crederebbe nessuno, se non ci fosse Conte. Classifica alla mano, per il Napoli prendere l’Inter sembra una missione impossibile: nove punti di ritardo sono tantissimi, per di più in mezzo c’è anche il Milan. E la marcia dei nerazzurri, che non vinceranno i big match ma hanno vinto letteralmente tutte le altre partite, non è caracollante come quella dei partenopei. L’unico vero motivo per cui qualcuno mette ancora il Napoli in corsa per lo scudetto, e non si concentra sullo striminzito vantaggio sulle inseguitrici (solo +3 su Juventus e Roma), è in fin dei conti proprio la presenza di Conte in panchina. Per ora, però, non è bastata a definire soddisfacente questa annata. E il fallimento è dietro l’angolo.