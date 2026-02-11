Il Modena interrompe la striscia di 12 risultati utili di fila (11 vittorie) del Venezia
Colpaccio del Modena che espugna il campo del Venezia con un netto 2-0, mettendo fine alla striscia di 12 risultati utili consecutivi dei lagunari. Una sconfitta che non cambia, almeno per ora, la posizione in vetta del Venezia, che resta al primo posto con 50 punti in classifica. Il risultato del Penzo, però, può incidere sugli equilibri del campionato: Monza e Frosinone, impegnate nella giornata di domani contro SudTirol e Avellino, hanno infatti la possibilità di riaprire la corsa al vertice, considerando le distanze ridotte, con i brianzoli a 47 punti e i ciociari a 46.
24ª GIORNATA
Martedì 10 febbraio 2026
Sampdoria – Palermo 3-3
45+2' aut. Abildgaard (P), 50' Begic (S), 53' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90+3' Ceccaroni (P)
Virtus Entella - Cesena 3-1
26' Karic (VE), 53' Cuppone (VE), 78' Cerri (C), 82' Tirelli (VE)
Padova - Carrarese 1-0
29' Lasagna
Pescara - Catanzaro 0-2
30' Iemmello, 79' Alesi
Reggiana – Mantova 1-0
9' Charlis (R)
Venezia – Modena 0-2
27' Tonoli, 30' Beyuku
Mercoledì 11 febbraio 2026
Ore 19.00 - Sudtirol – Monza
Mercoledì 11 febbraio 2026
Ore 20.00 - Avellino – Frosinone
Ore 20.00 - Bari – Spezia
Ore 20.00 - Empoli – Juve Stabia
La classifica
Venezia 50
Monza 47*
Frosinone 46*
Palermo 45
Catanzaro 38
Modena 37
Cesena 37
Juve Stabia 35*
Carrarese 30
Südtirol 29*
Padova 29
Empoli 28*
Avellino 28*
Sampdoria 26
Entella 25
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 21*
Bari 20*
Pescara 15
* una gara in meno
