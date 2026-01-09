Genoa, la maledizione dal dischetto continua: solo un gol negli ultimi sei rigori a favore

Minuto 99 sul cronometro. Nicolae Stanciu si posiziona sul pallone dopo che Mariani aveva assegnato un calcio di rigore per un intervento giudicato scorretto di Bartesaghi su Ellertsson all'interno dell'area. Il centrocampista rossoblù, dopo che Pavlovic aveva "scavato" alla Maspero nei pressi del dischetto dell'area, calcia in curva la palla del 2-1 per il Grifone. Un'opportunità che sfuma e tanta amarezza per Daniele De Rossi e la sua squadra che escono da San Siro sì con un punto ma con la consapevolezza di aver gettato alle ortiche un'occasione d'oro.

Di Malinovskyi l'unico rigore realizzato negli ultimi due campionati

Ancora una volta dunque fatali i calci di rigore con Ruslan Malinovskyi che sembrava aver spazzato via la maledizione. Quello del centrocampista ucraino infatti è stato l'unico penalty trasformato negli ultimi due campionati, su sei tiri dal dischetto complessivi a favore. Un dato che certifica un problema di rigoristi in squadra (è il terzo fallito in stagione) in assenza dei titolari.

Gli errori dal dischetto

Quest'anno è accaduto a Maxwel Cornet, sempre sulla sirena, nella sfida pareggiata contro il Parma e da Lorenzo Colombo contro la Fiorentina, match finito 2-2 proprio grazie ad un gol del centravanti che ha rimediato all'errore. Tornando alla stagione precedente c'è il rigore sbagliato da Messias contro l'Inter, pallone poi ribadito in rete dallo stesso brasiliano, e quello fallito da Andrea Pinamonti nel match poi vinto contro il Monza.