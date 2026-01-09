Esclusiva TMW Zielinski visto dalla Polonia: "Con Chivu la sua miglior versione. Ziolkowski, che evoluzione!"

Volto e conduttore della tv polacca, per Canal + Poland, Michal Kornacki fa il punto per Tuttomercatoweb.com su alcuni dei temi più rilevanti che riguardano i giocatori del suo paese legati alla Serie A.

Parliamo da Piotr Zielinski all'Inter. Sembra decisamente il suo anno

"Senza dubbio è la miglior stagione, il miglior momento da quando è arrivato all'Inter. E non dipende solo dai gol, dagli assist, ma anche dal modo in cui gioca. Utilizza le sue qualità sia difensivamente, supportando i compagni e, grazie alla sua tecnica impeccabile, contribuisce al gioco d'attacco dell'Inter".

Con Chivu è cresciuto

"Esatto. Il suo gioco con Christian Chivu si è evoluto, è migliorato, ma è importante ricordare anche le problematiche atletiche e fisiche avute la scorsa annata. In ogni caso il mio connazionale è tornato in forma ottimale e sta dimostrando che è uno dei migliori di tutta la Serie A".

Sorprende la stagione di Jan Ziolkowski alla Roma

"Il fatto che sia diventato una pedina importante nella formazione di Gian Piero Gasperini può sembrare forse sorprendente ma dall'altro lato, sta migliorando gara dopo gare e offre sempre meno elementi per criticarlo. I benefici del lavoro con mister Gasperini sono evidenti: sta imparando dai propri errori e mostrando l'autorità guadagnata giocando al Legia, per lui sicuramente un plus molto importante. E' impressionante il fatto che riesca e rendere semplici giocate importanti, mettendo in mostra la sua maturità".

Come si spiega però che, da un mercato florido come il vostro, in Italia arrivino così pochi giocatori?

"Da una parte è grazie ai giocatori polacchi che hanno mostrato il loro valore proprio in Serie A negli anni recenti. Però c'è da dire che nelle ultime stagioni ,in Italia, sono stati anche poco fortunati: prendete l'ultima, per esempio, è stata deludente per alcuni se non molti di loro, anche a causa degli infortuni. Ed è vero che ora c'è grande attenzione per Zielinski e Ziolkowski ma non trascuriamo le ottime prestazioni di Sebastian Walukiewicz al Sassuolo e anche di Adrian Benedyczak al Parma".