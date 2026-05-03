Napoli, Conte tira un sospiro di sollievo dopo il Como: nulla di grave per Rrahmani

La retroguardia del Napoli ha ritrovato stabilità nel momento decisivo della stagione, e molto passa dal rientro di Amir Rrahmani. Il centrale kosovaro è tornato titolare nelle ultime due gare, contribuendo a due clean sheet consecutivi che hanno restituito equilibrio a tutto il reparto.

A Como, però, il difensore ha lasciato il campo nel finale, alimentando qualche preoccupazione. Timori subito rientrati: secondo il Corriere dello Sport, si è trattato di una sostituzione esclusivamente precauzionale, legata a un leggero affaticamento dopo una settimana di lavoro gestito con attenzione a Castel Volturno. Nessun problema fisico rilevante, come confermato anche da Antonio Conte nel post partita.

Le indicazioni sono dunque positive sia sul piano atletico che su quello tecnico, con Rrahmani tornato al centro del progetto. E le buone notizie non si fermano al campo: il difensore è ormai a un passo dal rinnovo di contratto. L’accordo con il club sarebbe già stato definito e porterà al prolungamento fino al 2029. Una doppia conferma per il Napoli, che ritrova un leader difensivo e blinda uno dei punti fermi anche in prospettiva futura.