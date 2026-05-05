TMW Milan, Modric a Milanello: il croato proverà a recuperare per l'ultima giornata. Il punto

Luka Modric non molla e punta a rientrare in campo per l'ultima giornata di questa Serie A, quando il Milan sarà impegnato nella gara contro il Cagliari a San Siro, che potrebbe valere la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante il brutto infortunio allo zigomo, causato dalla fortuita testata ricevuta da Locatelli in uno scontro aereo durante la partita di domenica scorsa contro la Juventus, il centrocampista rossonero, che si è sottoposto a intervento chirurgico nei giorni scorsi, si è presentato stamattina alle ore 10 a Milanello, per la prima volta dopo l'operazione.

Stagione non ancora terminata.

E mentre in un primo momento si era pensato che la stagione dello stesso Modric con la maglia del Milan fosse terminata al 100%, secondo quanto raccolto da TMW, l'obiettivo dello staff rossonero e del calciatore è quello di rientrare all'ultimo turno di questo campionato, con il croato che potrebbe in questo modo aiutare la squadra di Massimiliano Allegri a raggiungere l'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League.