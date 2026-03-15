Napoli, Conte verso la permanenza? L'incontro con De Laurentiis avverrà prima di maggio

La vittoria contro il Lecce ha avvicinato il Napoli alla qualificazione in Champions League, ma nel post partita Antonio Conte ha parlato soprattutto di prospettive e programmazione, lasciando intendere che il confronto con la società potrebbe arrivare prima del previsto. Con il traguardo europeo sempre più vicino, il tema del futuro torna centrale e riguarda direttamente il rapporto tra l’allenatore e Aurelio De Laurentiis.

Il tecnico ha ribadito la volontà di proseguire il percorso iniziato due stagioni fa: “Ho un contratto triennale ed è mia intenzione rispettarlo”. Conte ha poi chiarito che a fine stagione ci sarà un confronto con il presidente per fare il punto della situazione: “A fine stagione incontrerò De Laurentiis per capire se ci sono i presupposti per continuare insieme. Se saremo contenti si andrà avanti, se non ci sarà sintonia ci saluteremo con affetto, ma da parte mia c’è massima disponibilità”.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, il faccia a faccia potrebbe avvenire anche prima della conclusione del campionato. L’idea sarebbe quella di anticipare i tempi per definire strategie e obiettivi, così da arrivare pronti alla prossima stagione senza incertezze. Con la Champions ormai a portata di mano, Napoli e Conte vogliono muoversi in anticipo per costruire il futuro e dare continuità a un progetto che punta a mantenere il club stabilmente ai vertici.