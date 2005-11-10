Napoli, la crisi investe tutti: Allegri in difficoltà, squadra spenta e società nel mirino

La crisi del Napoli ormai va oltre i risultati e coinvolge ogni componente del progetto. Il pesante passaggio da Conte ad Allegri non ha prodotto finora gli effetti sperati e la squadra sembra aver perso identità, certezze e capacità di reazione. A Venezia il tecnico ha scelto di affidarsi inizialmente a Lucca e Giovane, pagando una formazione che non ha dato le risposte attese dopo il ko europeo contro il Villarreal. L'ingresso successivo dei titolari ha mostrato un Napoli differente, aumentando i rimpianti. Allegri, inevitabilmente, è il primo a finire sotto esame, ma sarebbe riduttivo attribuire esclusivamente all'allenatore le responsabilità di un avvio tanto complicato.

Napoli spento, gli infortuni complicano ulteriormente i piani

Anche i giocatori sono chiamati a rispondere. Le prestazioni sono lontane dalle ambizioni dichiarate a inizio stagione e il gruppo fatica a reagire nei momenti di difficoltà. La vittoria contro il Frosinone sembrava poter rappresentare una ripartenza, ma le sconfitte con Villarreal e Venezia hanno immediatamente riportato alla luce tutti i problemi. A complicare il quadro ci sono gli infortuni: Allegri ha dovuto rinunciare nel corso di questa prima parte di stagione a elementi importanti come Buongiorno, Anguissa, McTominay, Neres e Alisson, quest'ultimo rientrato proprio a Venezia prima di fermarsi nuovamente. Un'emergenza che non basta però a spiegare le difficoltà di una squadra che fatica anche ad avvicinarsi alle posizioni Champions.

Da Allegri a Manna, ora nessuno è più al riparo

Sotto osservazione finisce inevitabilmente anche la costruzione della rosa. Il Napoli aveva la necessità di ringiovanire e rinnovare un gruppo reduce da un ciclo importante, ma diversi calciatori acquistati in precedenza non sono riusciti a incidere e neppure Allegri, almeno finora, è riuscito a rilanciarli. Nel mirino della contestazione è entrato anche il ds Giovanni Manna, principale sostenitore della scelta dell'allenatore. Sullo sfondo resta inoltre la frattura tra le curve e la proprietà, che rende il clima ancora più pesante. Gli appuntamenti contro Bodo/Glimt e Roma assumono così un peso enorme: senza un'immediata inversione di tendenza, a Napoli ogni posizione rischia di essere rimessa in discussione. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport