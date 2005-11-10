Savoia ko, ma Formisano resiste. Il presidente del club: "Avanti con lui, ha piena fiducia"

In una giornata non facile per i tecnici di Serie C con diversi cambi in panchina, il Savoia decide di andare controcorrente. Nonostante la sconfitta contro l'Audace Cerignola, viene confermata la fiducia al tecnico Alessandro Formisano.

In questo senso, emblematiche le dichiarazioni del presidente del club Nazario Matachione: "Voglio essere molto chiaro: oggi non ci sono le condizioni per mettere in discussione mister Formisano. Siamo una neopromossa, conosciamo il nostro obiettivo e la nostra posizione in classifica va valutata tenendo conto del percorso che abbiamo intrapreso. Non possiamo pensare di mettere in discussione un allenatore dopo ogni sconfitta. La società ha il dovere di mantenere lucidità ed equilibrio, soprattutto nei momenti difficili. Andiamo avanti con Formisano, nel quale riponiamo piena fiducia".