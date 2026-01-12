Napoli, dal Portogallo: nuovi contatti col Benfica per Lucca, Mourinho spinge per averlo

Nuovi contatti tra Napoli e Benfica per Lorenzo Lucca. Ne parla questa mattina il quotidiano portoghese Record, secondo il quale oggi le parti torneranno a confrontarsi per riaprire ufficialmente la trattativa. A spingere è soprattutto mister José Mourinho, che considera il centravanti il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto avanzato.

L’obiettivo del Benfica è quello di rivedere al ribasso le condizioni economiche fissate dal Napoli. Al momento, la richiesta degli azzurri resta chiara: 2 milioni di euro per il prestito oneroso, con opzione di riscatto fissata a 35 milioni. Una formula ritenuta onerosa dalla dirigenza degli encarnados, che sta cercando margini di manovra per rendere l’operazione sostenibile.

Al Napoli servirebbe però un sostituto

In casa Napoli c'è preoccupazione per ciò che può accadere in questo mese di gennaio. Più di Lang, è Lorenzo Lucca il primo indiziato a partire col Benfica di Mourinho oggi in prima fila per acquistarlo. Sarebbe una operazione onerosa, il club di De Laurentiis che in estate ha investito 35 milioni di euro non vuole perderci un euro e non è detto che alla fine ciò non accada. Però, pur rientrando dell'investimento fatto, pensare di perdere l'ex Udinese è oggi esercizio rischioso: vero infatti che sta giocando poco, che un Hojlund così è e resterà titolare. Ma alle sue spalle oggi non c'è un'alternativa e Lukaku chissà quando rientrerà. Soprattutto come.