Napoli, David Neres: "A Lisbona per i tre punti, anche se non possiamo vincerle tutte"
David Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto a Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica al Da Luz. Di seguito le sue dichiarazioni: "Siamo venuti qui per ottenere i tre punti, sappiamo cosa dobbiamo fare e sappiamo che dovremo giocare una grande partita".
Sui suoi obiettivi: "Il mio obiettivo è sempre vincere, io provo sempre a fare del mio meglio anche se sappiamo che non è possibile vincere tutte le partite".
Sullo stadio del Benfica e la spinta dei tifosi: "Il Da Luz è uno stadio splendido, l'impatto dei tifosi del Benfica sarà molto importante e il fattore campo va si farà sentire".
Sulla ricerca del gol in Champions: "Non è importante che io segni, ma che vinca la mia squadra".
