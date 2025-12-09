Napoli, David Neres: "A Lisbona per i tre punti, anche se non possiamo vincerle tutte"

David Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto a Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica al Da Luz. Di seguito le sue dichiarazioni: "Siamo venuti qui per ottenere i tre punti, sappiamo cosa dobbiamo fare e sappiamo che dovremo giocare una grande partita".

Sui suoi obiettivi: "Il mio obiettivo è sempre vincere, io provo sempre a fare del mio meglio anche se sappiamo che non è possibile vincere tutte le partite".

Sullo stadio del Benfica e la spinta dei tifosi: "Il Da Luz è uno stadio splendido, l'impatto dei tifosi del Benfica sarà molto importante e il fattore campo va si farà sentire".

Sulla ricerca del gol in Champions: "Non è importante che io segni, ma che vinca la mia squadra".