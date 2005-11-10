L'Equipe indaga sui legami tra Milan e Lille. Arriva la replica di Elliott

Sulla prima pagina de L'Equipe, massimo giornale sportivo in Francia e uno dei più rinomati in tutto il mondo, è comparsa questa mattina un'inchiesta sui legami tra Milan e Lille ai tempi della proprietà del Fondo Elliott, legami definiti addirittura "ambigui". Nell'articolo pubblicato sulla testata francese, sostanzialmente, vengono citate alcune chat ed email prese in carico dalla Guardia di Finanza che proverebbero come il Fondo Elliott abbia gestito in contemporanea il Milan e il Lille tra il 2020 e il 2022. Questo implicherebbe la violazione delle norme UEFA sulla multiproprietà, che sarebbero stati aggirati con un warrant, diritti di veto e holding in Lussemburgo e Delaware.

La risposta di Elliott

Rispetto a quanto scrive questa mattina L'Equipe, il Fondo Elliott, diretto interessato e accusato in questa faccenda, si è difeso con la diramazione di un comunicato che va a chiarire la sua posizione. La nota del Fondo: "I magistrati italiani hanno esaminato e valutato tutto questo materiale, nel suo corretto contesto, e hanno raccomandato l'archiviazione del procedimento senza alcuna accusa. Siamo delusi, ma non sorpresi, nel constatare che, poco prima che tale raccomandazione venisse esaminata da un tribunale italiano, alcuni materiali selezionati siano stati divulgati pubblicamente, molto probabilmente da una controparte frustrata e incline a iniziative legali pretestuose, che non ha ottenuto successo in nessuna delle numerose azioni legali intraprese. La UEFA ha già esaminato la questione e ha stabilito che Elliott non esercita alcun controllo o influenza determinante sul LOSC. L'unico rapporto di Elliott con il LOSC è sempre stato quello di finanziatore. In parole povere, nessuna di queste accuse ha fondamento"