Giaretta: "Atalanta, attenta al mio Pafos. Mi sento come un padre che vuol far crescere i figli"

Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Pafos, ha parlato al Corriere di Bergamo proiettandosi già alla sfida di Conference League che i ciprioti giocheranno contro l'Atalanta giovedì 15 ottobre

"Abbiamo giocatori con grande qualità, sicuramente superiore alla media cipriota. Ce la giocheremo per rivincere il campionato e sono certo che diremo la nostra anche in questa Conference. L’Atalanta, come il Brighton, è tra le favorite per arrivare in fondo. Per noi sarà molto difficile, ma il nostro obiettivo è proseguire il più possibile nella competizione".

Su un eventuale ritorno in Italia

"Ho ricevuto chiamate dall'Italia e dall'estero, ma ora sono concentrato sul portare avanti questo lavoro. Mi sento come il padre che vuole far crescere i figli".