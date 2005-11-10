Via la pista e capienza aumentata. Il progetto per il nuovo San Nicola. Con la firma di Piano

In casa Bari nella giornata di oggi andrà in scena la prima riunione della conferenza dei servizi, convocata a Palazzo di Città per dichiarare o meno l’interesso pubblico del progetto di ristrutturazione dello Stadio San Paolo, sulla base di quello tracciato da Renzo Piano nel 2013 e che prevede l’abbassamento del terreno di gioco e la realizzazione di nuove gradinate con l’eliminazione della pista di atletica.

Lo riferisce l’edizione barese de La Repubblica sottolineando come lo sbarco dell’imprenditore statunitense Gregory Alexander Vaughn, interessato anche alla ristrutturazione dello Stadio della Vittoria e forse anche al club attualmente in mano alla famiglia De Laurentiis, abbia riacceso i riflettori sull’ammodernamento dell’impianto con l’ottica di poterlo rendere fruibile per l’Europeo del 2032 che l’Italia organizzerà assieme alla Turchia. Il piano del nordamericano non porterà a un intervento sull’anello superiore dell’astronave, ipotizzato invece da piano tredici anni fa. In questo modo la capienza non sarà ridotta, ma potrebbe essere anche aumentata.

La documentazione per il nuovo San Nicola

“Nella documentazione allegata alla manifestazione di interesse, presentata dalla società Stadio&Co, c’è la lettera firmata dallo studio di Piano. Una comunicazione importante sul piano sostanziale: l’archistar di Genova, che sull’astronave vanta il diritto d’autore, ha di fatto trovato una intesa con la società dell’imprenditore americano. Sarà lui, in altri termini, a firmare le operazioni di riqualificazione. - si legge sul quotidiano - E quindi il punto di partenza sarà il progetto che Piano aveva presentato al Comune e che venne accantonato anche e soprattutto per l’assenza di risorse. I lavori comporterebbero l’apertura di un dislivello che verrebbe riempito con nuove gradinate. Sin qui il progetto, condiviso dallo società Stadio&Co e visibile anche in uno schizzo di Piano pubblicato negli anni in cui il progetto di restyling fu presentato”.

Il piano di Vaughn

Il piano dell’imprenditore statunitense ha l’ambizione di rendere il San Nicola fruibile per l’Europeo con un aumento di capienza fino ai 64mila spettatori e questo sarà quanto verrà presentato nel corso della conferenza dei servizi a cui saranno presenti anche Regione e Sopraintendenza. Si tratta di un passaggio decisivo visto che entro quindici giorni le amministrazioni dovranno pronunciarsi sull’interesse pubblico. Qualora dovesse arrivare il via libera, il progetto per il quale è previsto un investimento di 250 milioni sarà messo a gara.