Inter, Calhanoglu tra rientro in campo e rinnovo. La trattativa resta aperta

Buone notizie per l'Inter sul fronte Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è allenato per la prima volta con il gruppo dopo l'ultimo problema agli adduttori e ora punta a tornare protagonista già nei prossimi impegni contro Parma e Brugge. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la questione principale riguarda la gestione delle energie. Calhanoglu viene considerato ancora un elemento centrale per il gioco nerazzurro, ma lo staff dovrà capire se sia opportuno rilanciarlo subito dal primo minuto in entrambe le partite o scegliere una sola gara. Molto dipenderà dalle condizioni degli altri centrocampisti reduci dagli impegni con le nazionali.

Questione rinnovo: trattativa aperta, ma il turco dovrà abbassarsi l'ingaggio

Parallelamente al recupero fisico proseguono i dialoghi per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2027. Agli agenti del giocatore sarebbe già stato comunicato che Calhanoglu dovrebbe in ogni caso accettare uno stipendio base ridotto rispetto ai 6 milioni che percepisce oggi, mentre sui bonus ci sarebbe un margine più alto per mediare. La trattativa resta quindi aperta, con l'Inter intenzionata a trovare un equilibrio tra rendimento, età del giocatore e struttura dell'ingaggio.