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Adekanye ricorda la sua esperienza alla Lazio: "Quando diedi uno schiaffo a Caicedo"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 10:07Serie A
06.10.2026 10:07Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex giocatore della Lazio Bobby Adekanye ha parlato ai taccuini di Voetbal International ripercorrendo tutta la sua carriera e tornando anche sulla sua parentesi in biancoceleste: "Se potessi tornare indietro, farei esattamente le stesse scelte. Mi sono divertito... e in realtà mi sto godendo ogni singolo istante. Alla Lazio Caicedo mi fece un duro intervento che non aveva alcun senso. Mi sono rialzato e gli ho chiesto: 'Cosa stai facendo?'. Lui ha risposto: 'E tu chi sei? Perché parli?'. Poi mi ha dato uno schiaffo in faccia. E io gliel'ho restituito subito.

La gente ha sempre avuto aspettative altissime nei miei confronti, soprattutto sapendo dove ho giocato. Quando sono arrivato alla Lazio, avevo davvero grandi ambizioni. Volevo arrivare in alto, giocare in Champions League e speravo di vestire un giorno la maglia della Nigeria o della nazionale olandese. Purtroppo, le cose non sono andate come avevo immaginato".

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