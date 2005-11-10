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"Doumbia più avanti di Vergara". E quello sulla Champions è molto più di un lapsus

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Raimondo De Magistris
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:55Serie A
06.10.2026 09:55Serie A
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Il confronto tra due titolari della Nazionale che ieri ha battuto 3-1 la Turchia al Dall'Ara di Bologna dopo le parole di Roberto Mancini
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

"Vergara ha bisogno di giocare queste partite per crescere di livello. Sono certo che migliorerà tantissimo. Doumbia è più avanti perché già gioca la Champions League. Romano aveva giocato bene a Roma e anche stavolta ha disputato una buona partita". Nel post-gara di Italia-Turchia 3-1 il commissario tecnico della nostra Nazionale Roberto Mancini s'è così soffermato sulla prestazione di alcuni singoli proposti nell'undici titolare nel quarto e ultimo match di questa maxi-sosta. "Romano e Vergara - ha aggiunto il CT in un altro passaggio - sono giocatori che hanno bisogno di giocare queste partite per alzare il loro livello".

Doumbia subito protagonista a Lisbona. Vergara...

In realtà Vergara proprio come Doumbia gioca in una squadra che disputa la Champions League, anche se minutaggio alla mano quello di Roberto Mancini è molto più di un lapsus. Già, perché se da un lato Rui Borges già dalla scorsa Primavera ha puntato forte sul centrocampista del Venezia, l'ha convinto a trasferirsi in Portogallo e poi l'ha subito schierato con continuità nel suo undici titolare, dall'altro Vergara a Napoli trova poco spazio. "Non diamogli troppe responsabilità, ha poche partite nel Napoli. Andiamoci piano", diceva Allegri circa un mese fa.

Minutaggi a confronto

Entrambi classe 2003, Doumbia da quando è in Portogallo ha giocato titolare nelle sette gare di campionato e anche in Champions contro il Galatasaray (proprio sotto gli occhi di Mancini) per un totale di quasi 700 minuti messi nelle gambe prima di aggregarsi per la prima volta alla Nazionale. Dall'altro lato Vergara nell'unica gara di Champions fin qui giocata è entrato nell'ultima mezz'ora dopo l'infortunio rimediato da Alisson e in campionato ha collezionato solo due presenze dall'inizio per un totale di minuti giocati inferiore ai duecento.

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