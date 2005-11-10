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Avellino, D'Agostino: "Ottobre decisivo per il nuovo Partenio. La politica resti fuori"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 10:19Serie B
06.10.2026 10:19Serie B
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Il progetto, rivisto rispetto all'originale, ha un costo di 100 milioni di euro, con il club pronto a metterne la metà. I lavori potrebbero durare quattro anni
FotoTUTTOmercatoWEB
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La questione stadio sta animando queste settimane di pausa in casa Avellino con un botta e risposta fra il presidente del club e il comune che sembra non essersi ancora spento. Intervistato da Prima Tivvù infatti Angelo D’Agostino è tornato sull’argomento: “Il mese di ottobre può essere un bivio in questo senso. Il progetto del 2021 aveva anche avuto i pareri di vari enti, mancava un unico parere per presentarlo in Regione, ovvero il recapito in fogna. Dalle verifiche fatte si è accertato che fosse insufficiente e quindi si bloccò tutto. Si è poi perso tempo fra commissario ed elezioni e ora abbiamo provato a capire le intenzioni che avevamo predisposto, abbiamo tolto le aree commerciali, rimodulato il parcheggio e altro, ma la capienza resta quella. - spiega il numero uno irpino come riporta Tuttoavellino.it - In prima battuta sembrava che l'Amministrazione fosse d'accordo, che avrebbe trovato poi i fondi regionali, poi sembra essersi frenata la cosa. Lo stadio sta a cuore a tutti, alla città alla Provincia, e gradirei che la politica resti fuori da questo, bisogna vivere per il bene della città e della Provincia”.

Sul possibile passo indietro

Nei giorni scorsi D’Agostino aveva anche parlato della possibilità di fare un passo indietro per far progredire i lavori: “Lo confermo e lo ripeto, se il problema sono io, a livello politico, posso farmi da parte. Ma voglio precisare che il progetto è al 41% pubblico e il resto privato, a me interessa solo risolvere il problema e avere uno stadio. Bisogna solo capire se si vuole il bene di questa città o Provincia o no. Io sono chiaro nell'esprimere le cose, non ho nulla da nascondere”

Sull’investimento e la possibilità di un’altra area per lo stadio

Dobbiamo dire che all'inizio mettiamo 50 milioni, guadagnare è una parola forte, già sarebbe importante recuperare le spese. Ma per noi sarebbe un investimento importante, un patrimonio per l'US Avellino, la città e la Provincia. Come società stiamo facendo tanto e faremo tanto, ma vogliamo anche che chi ci gira intorno possa darci una mano. Il costo, togliendo le aree commerciali e rivedendo il parcheggio, si aggira sui 100 milioni e, se tutto andrà liscio, i lavori potrebbero essere di quattro anni. - conclude D’Agostino – Altra area? l’abbiamo individuata e valutata, ma non ci sono strade adeguate e si entrerebbe in discorsi non semplici. Anche questa era una soluzione, ma non c'è un'area idonea vicino a grandi raccordi stradali”.

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