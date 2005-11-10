Napoli-Anguissa, aria di divorzio. Il camerunese in scadenza, può partire a gennaio

Il futuro di Frank Anguissa e quello del Napoli sembrano ormai destinati a separarsi. Il centrocampista camerunese, infatti, non rinnoverà il proprio contratto e lascerà il club azzurro a scadenza, una decisione che sta già incidendo sulle strategie della società. Il quadro, almeno stando a quanto emerge, appare piuttosto definito: non esistono al momento le condizioni per proseguire insieme oltre la naturale conclusione dell'accordo in essere. Una scelta che riguarda un giocatore diventato negli anni uno dei punti fermi della squadra e che, proprio per questo, apre scenari importanti in vista della prossima stagione.

Proprio per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe al lavoro per valutare un eventuale addio già nel mercato di gennaio. L'idea sarebbe quella di non attendere la fine del contratto, ma di anticipare i tempi per gestire al meglio la situazione, evitando di perdere il calciatore a parametro zero senza alcun ritorno. Si tratta, per ora, di un'ipotesi e non di una decisione presa: il club, come spesso accade in questi casi, preferisce muoversi con cautela e verificare le condizioni a disposizione.