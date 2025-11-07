Pisa, Caracciolo: "Sono doppiamente felice, ho Touré al fantacalcio"
Antonio Caracciolo, capitano del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro la Cremonese:
“Non arrivava la vittoria da tanto tempo, eravamo una delle poche squadre ancora a secco. Sono doppiamente contento, anche perché ho Touré al fantacalcio!
Ci godiamo questa vittoria: dopo la sosta affronteremo squadre che lottano per la salvezza, ma dobbiamo mantenere la stessa concentrazione e lo stesso spirito.”
