Pisa, Caracciolo: "Sono doppiamente felice, ho Touré al fantacalcio"

Antonio Caracciolo, capitano del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro la Cremonese:

“Non arrivava la vittoria da tanto tempo, eravamo una delle poche squadre ancora a secco. Sono doppiamente contento, anche perché ho Touré al fantacalcio!

Ci godiamo questa vittoria: dopo la sosta affronteremo squadre che lottano per la salvezza, ma dobbiamo mantenere la stessa concentrazione e lo stesso spirito.”