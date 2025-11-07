Pisa, Aebischer: "Mai preoccupati, sapevamo che la prima vittoria sarebbe arrivata"

Michel Aebischer, centrocampista del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida con la Cremonese decisa da un gol di Touré nella ripresa: "Dopo il primo tempo gli ho detto che avrebbe fatto gol sul secondo palo, per quello abbiamo parlato a fine partita".

I tuoi compiti in campo sono un po' cambiati?

"Da play non devi solo giocare la palla ma anche anticipare gli avversari e vincere i contrasti, anche oggi ho recuperato qualche pallone per poi mettere la mia qualità".

Come stai fisicamente?

"Adesso sto bene, ho recuperato al cento per cento e volevo dare un segnale alla squadra andando anche a pressare il portiere. Finalmente abbiamo ottenuto la vittoria".

Eri preoccupato dalla vittoria che non arrivava?

"No, non sono mai stato preoccupato, perché pensiamo sempre alla prestazione. Certo, mancava la prima vittoria ma sapevamo che restando così uniti sarebbe arrivata. Stasera anche chi è entrato nel secondo tempo ha dimostrato il suo valore e questa è la cosa più importante".