Napoli, difficoltà ed infortuni: la rimonta sofferta sul Genoa arriva grazie ai cambi

Dopo la vittoria in Champions arriva anche quella in campionato. Il Napoli rimonta 2-1 il Genoa, conferma il percorso netto al Maradona e la vetta della classifica almeno per altre due settimane. Per gli azzurri, però, c’è un’altra gara sulle montagne russe, iniziando male e risultando sterile nonostante il passaggio al 4-3-3, chiudendo un primo tempo decisamente inguardabile per poi proporre un secondo - anche grazie ai cambi - di altissimo livello invertendo l’inerzia e facendo valere individualità e finalmente anche giocate collettive.

Infortuni e difficoltà

Il Genoa non si fa schiacciare, propone un generoso pressing non permettendo mai al Napoli di uscire pulito in costruzione. La squadra di Vieira lascia spazio dietro la linea difensiva, ma il Napoli non ne approfitta mai se non con un paio di fiammate di Neres. Conte paga anche la poca brillantezza di alcuni elementi sovra-utilizzati e non possono essere un caso altri due stop muscolari, stavolta per Lobotka e Politano, appannati già dalla gara di Champions. Al pari di McTominay, tenuto in campo seppur in evidente debito d’ossigeno.

I cambi decisivi

Nel secondo tempo, proprio con gli ingressi di De Bruyne e Spinazzola, è tutta un’altra storia. Dall’italiano - che ha ritrovato meritatamente la nazionale, al posto proprio di Politano - parte l’azione del pareggio per poi sfiora anche la gioia personale. Dal fuoriclasse belga prima il solito assist per Hojlund, in leggero fuorigioco, e poi la traiettoria che manda il tilt il Genoa per il 2-1. Il finale è di gestione, grazie anche agli ingressi di Gutierrez e Lucca. La sosta sarà utile per recuperare i tanti infortunati, ma poi Conte dovrà ripartire ruotando maggiormente e con più continuità tutta la rosa a disposizione.