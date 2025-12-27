Napoli, è ancora emergenza con la Cremonese: altri tre assenti per Conte

Il Napoli si prepara alla trasferta di Cremona con qualche grattacapo in più del previsto. Domani alle ore 15, allo stadio Zini, gli azzurri affronteranno la Cremonese di Davide Nicola nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A, ma dovranno farlo senza tre elementi, a dispetto delle aspettative.

Come riportato da Sky Sport, Romelu Lukaku, Sam Beukema e Mathias Olivera non sono partiti con il resto della squadra e resteranno a Napoli, risultando indisponibili per la sfida contro i grigiorossi. Un’assenza tripla che costringerà Antonio Conte a rivedere rotazioni e scelte di formazione, soprattutto in un momento della stagione segnato da impegni ravvicinati.

Al momento non sono arrivati comunicati ufficiali sulle motivazioni delle defezioni. È però plausibile che si tratti di una gestione prudente delle condizioni fisiche, in vista del calendario fitto che attende il Napoli tra campionato e coppe. Ulteriori chiarimenti sono attesi nelle prossime ore Intanto cambiano anche le ipotesi di formazione. In particolare, l’assenza di Olivera pesa sulla corsia mancina, dove l’uruguaiano era dato inizialmente per titolare. Ora si apre un ballottaggio tra Miguel Gutierrez e Leonardo Spinazzola, con Antonio Conte chiamato a scegliere la soluzione più affidabile per una trasferta che nasconde più insidie del previsto..